La start-up sudpontina ‘Lisa Tibaldi Terra Mia’ aderisce a “La Filiera Moda per l’Italia – Emergenza Covid 19”

CNA Federmoda, insieme ad altri partner quali UNI, Bureau Veritas e SMI – Sistema Moda Italia

hanno dato vita al Progetto Filiera Moda per l’Italia – Emergenza Covid-19: una rete di imprese

per la produzione di materiale sanitario, dai dispositivi medici, a materiale ad uso della collettività.

Un’iniziativa a supporto delle aziende manifatturiere, con l’importante compito di organizzare e

coordinare le piccole e medie realtà produttive italiane, in grado di soddisfare le richieste di

produzione e messa a disposizione di mascherine, camici e altri dispositivi di protezione utili per

l'emergenza COVID-19.

Anche Lisa Tibaldi Terra Mia, la start up del basso Lazio che crea bijoux, rivisitando in chiave

“haute couture” la tradizione della lavorazione della “stramma” (fibra vegetale tipica del

territorio), dando vita ad accessori moda donna ecosostenibili, destinati ad un mercato di

eccellenza, ha aderito all’importante iniziativa di CNA Federmoda Latina e, a breve, inizierà la

produzione delle mascherine filtranti tipo chirurgico monouso, di cui all’articolo 16 comma 2 del

decreto’Cura Italia’.

Le aziende moda al tempo del Coronavirus producono materiale sanitario, ovvero dal superfluo ed

effimero per eccellenza all’essenziale per la collettività.

Sono di estrema attualità, in questi giorni, le notizie che luxury brand che rappresentano il Made in

Italy in tutto il mondo (Armani, Scervino, Gucci, Prada, etc.) abbiano convertito i loro stabilimenti

di produzione per il bene del Paese. Ma anche le altre realtà “moda” più piccole, magari attraverso

associazioni di categoria, locali e/o nazionali, che non possono contare su un così grande clamore a

livello mediatico, hanno deciso di optare per la stessa scelta produttiva.

In un momento storico come questo, dove l’emergenza Covid-19 ha destabilizzato il nostro Paese

in maniera violenta, ecco che la moda, simbolo dell’effimero per antonomasia, diventa produzione

di strumenti di primaria necessità, con la capacità di cambiare, di adattarsi in tempi brevissimi, alle

esigenze, alle urgenze vitali della nazione, mettendo a disposizione della comunità il proprio know

how.

Come la stessa Lisa Tibaldi Grassi (owner della Lisa Tibaldi Terra Mia) afferma: “Se ognuno di noi

farà la sua parte in questa guerra contro un nemico invisibile, per molti, anche solo restando a

casa, riusciremo a vincere, consapevoli di essere stati protagonisti e testimoni di una pagina di

storia che non ha precedenti. Con l’orgoglio di esserci riusciti, perché #IOSONOMADEINITALY