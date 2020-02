La vetreria ritorna alla città di Gaeta

“Ci sono giornate che lasciano il segno, il 18 febbraio 2020 rientra in una di queste. L’area dell’ex vetreria è stata dissequestrata e torna al suo legittimo proprietario: il Comune di Gaeta! Un momento “storico” per la nostra città“. Così il sindaco Cosmo Mitrano. “E’ stata infatti accolta dal Tribunale di Latina l’istanza che, attraverso il nostro legale, avevamo depositato il 24 ottobre 2019 in merito al dissequestro dell’area ex AVIR. Da ieri per il Giudice non vi è più ragione di mantenere il sequestro preventivo effettuato il 16 settembre 2019 in quanto sono venute meno le ragioni della cautela. Quindi l’area dell’ex opificio dismesso da circa 40 anni viene definitivamente RESTITUITA al Comune di Gaeta quale proprietario “.

“Abbiamo atteso -continua il primo cittadino- con serenità e fiducia confidando nell’operato della Giustizia, nel silenzio e nel rispetto delle parti. Possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo al termine di una vicenda che ha visto l’alternarsi di forti emozioni: 6 settembre 2019, all’unanimità votammo in consiglio comunale il progetto preliminare di recupero, sistemazione e valorizzazione dell’area ex Avir, “Polo Culturale Maestri Vetrai” ed adozione di variante urbanistica. Poi il sequestro qualche giorno dopo che non ha però affievolito la speranza e fiducia di acquisire al Patrimonio comunale l’area della dismessa vetreria. Ieri, 18 febbraio 2020, la sentenza di dissequestro e la restituzione a GAETA dell’ex vetreria“.

“L’ho definito un percorso lungo, articolato, complesso, con mille ostacoli ed iniziato già durante il mio primo mandato, ma questo non ci ha fermati perché consapevoli e convinti che non potevano esserci percorsi alternativi per restituire alla città l’area dell’ex Avir che è stata per troppo tempo un “cratere spento” nel cuore della nostra meravigliosa Gaeta!

Anche se occorre sempre essere cauti e la prudenza non è mai troppa. Intendo infine rivolgere un pensiero a tutti i miei concittadini, a coloro che ci sono stati vicini in questo percorso burrascoso, che ci hanno sempre sostenuto ed hanno creduto nel nostro progetto di recupero e riqualificazion e dell’area. Permettetemi di citare in particolar modo un ex vetraio che ci ha recentemente lasciato, Federico Vettraino. Caro Federico nel tuo nome e di tutti i vetrai che in quel luogo hanno lavorato e vissuto, ti rinnovo con determinazione la promessa che lì sorgerà il Polo Culturale dei Maestri Vetrai! ”