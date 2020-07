IL 17 luglio 2020, in scauri di minturno (lt), i militari della locale stazione carabinieri, a conclusione di specifica attività d’indagine, deferivano in stato di libertà, per il reato di furto aggravato e ricettazione, tre giovani minorenni resisi responsabili, in data 15.07.2020, del furto di due biciclette parcheggiate in quella via lungomare. La refurtiva è sta consegnata ai legittimi proprietari.