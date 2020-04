“L’Amica Geniale”, le comparse del Golfo in un video ‘scaccia-virus’ (#video)

Le figurazioni del Golfo dell’Amica Geniale, fiction le cui scene in spiaggia del quarto e quinto episodio della seconda stagione non sono girate ad Ischia bensì a Gaeta, si sono unite insieme ad un ospite d’eccezione nella realizzazione di un video per “scacciare” il virus e per augurare che tutto andrà bene.

Il video, realizzato e montato da Roberta De Cara, ha visto la partecipazione di tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato alle scene della fiction e la partecipazione dell’attore Alessio Gallo che si è reso molto disponibile ed ha lasciato anche lui un messaggio.

Uno degli autori, Enrico, su Facebook commenta così: “15 giorni di scene (e di scemità😂) ci hanno legato in un’amicizia “geniale” anche fuori dal set. Con questo video ci siamo uniti per un abbraccio virtuale con tutti voi, con la speranza di poterci riabbracciare presto da vicino. Un ringraziamento speciale ad Alessio Gallo (Michele Solara nell’Amica Geniale) per essersi reso disponibile aderendo alla nostra iniziativa❣️”

#andratuttobene