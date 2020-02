Lavora in area sottoposta a sequestro, denunciato un uomo

In data 12 febbraio 20, i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, deferivano in stato di liberta’ per i reati di “ricettazione e violazione di sigilli” un 50enne di Roccagorga.

L’uomo veniva sorpreso all’interno di un’area adibita ad autodemolizione, gia’ posta sotto sequestro nel 2017, mentre spostava con l’ausilio di un muletto vari autoveicoli e parti di essi che da accertamenti espletati risultavano di provenienza furtiva.