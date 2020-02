Lavori sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia: ritardi e disagi

Il traffico è tornato regolare intorno alle 6.20 ma si registrano disagi e ritardi di alcuni convogli.

I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 108 minuti per un treno e fino a 50 minuti per i restanti treni.

Treni direttamente coinvolti:

· ICN 1956 Siracusa (19:10) – Roma Termini (7:13)

· ICN 1574 Reggio Calabria Centrale (21:35) – Torino Porta Nuova (16:37)

· ICN 35099 Torino Porta Nuova (21:55) – Salerno (9:11)

· R 12198 Sessa Aurunca (3:48) – Roma Termini (5:45)

· R 2378 Napoli Centrale (4:04) – Roma Termini (6:27)

· R 2380 Napoli Centrale (5:00) – Roma Termini (7:34)

· R 2404 Napoli Centrale (5:10) – Roma Termini (8:04)

· R 2377 Roma Termini (5:31) – Napoli Centrale (8:12)

· R 2418 Benevento (5:20) – Roma Termini (8:27)

Treno cancellato:

· R 12202 Sessa Aurunca (5:17) – Roma Termini (7:24)

Treni pazialmente cancellati:

· R 12201 Roma Termini (5:00) – Minturno Scauri (6:40): limitato a Priverno Fossanova (5:58)

· R 12200 Minturno Scauri (5:18) – Roma Termini (7:04): origine da Priverno Fossanova (5:59)

· R 12204 Formia Gaeta (5:57) – Roma Termini (7:48): origine da Priverno Fossanova (6:33)

Inizio evento – ore 4:20

Il traffico è sospeso tra Fondi Sperlonga e Priverno Fossanova per il prolungarsi dei lavori programmati sulla linea.