“Riteniamo opportuno comunicare la posizione della Lega per quanto riguarda le Luminarie 2020.

Accendiamo le luci natalizie ma:

Rispetto norme anticovid. Quindi vietati tutti i tipi di intrattenimento/assembramenti fiere, eventi,spettacoli e mercatini. Poche postazioni di luci e proiezioni “natalizie” molto ben fatte e dove magari si rimetta al centro il motivo del Natale: la nascita di Gesù Bambino. Tutto questo in testimonianza delle Favole di Luce,rimandate per l’anno prossimo . Rivalutazione della spesa..254 mila euro che crediamo inoltre,molto probabilmente, una prima tranche…Il risparmiamo di qualche decina di migliaia di euro da reinvestire nel sociale, con progetti riservati ai bisognosi e disabili. Riteniamo inoltre opportuno,vista la nostra storia, che Gaeta debba mostrare Chiese e monumenti aperti durante il periodo natalizio e questo con o senza covid…Oltre le luci , Gaeta è Storia ! Ed è giusto e prioritario dare la giusta visibilità alla cultura ,visto che viviamo in una città meravigliosa e ricca di racconti e pagine di storia.

Quindi Natale si,luci si ma assembramenti no !”

Così sui social la posizione della Lega Gaeta in merito alle luminarie