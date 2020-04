“Mai più vittima”, linea di aiuto per violenza domestica

L’Associazione “Mai più vittima” in collaborazione con il Comune di Formia, entra a far parte della Rete Sociale #LONTANIMAUNITI, e mette in campo una linea di aiuto alle donne che potrebbero avere bisogno di supporto per violenza domestica.

Grazie alle referenti esperte come la Dott.ssa Maria De Tata Pedagogista Criminologa, Dott.ssa Amalia Pompei Psicologa Psicoterapeuta, Dott.ssa Caterina Nocella Dirigente Medico Dea di Formia, l’Associazione offre servizio legale, psicologico e pedagogico h24.

“Mai più vittima” supporta attualmente diversi casi di violenza domestica verso donne e minori e vede l’importante collaborazione del Comune di Formia, sede dell’associazione.

Grazie alla sensibilità e competenza della Dott.ssa Rossana Berna Consigliere Comunale, nonché Assistente Sociale, le Istituzioni si sono unite a tutela delle Famiglie e dei Minori d’età anche in questo periodo di Emergenza in cui tutti dobbiamo rimare a casa.

Per usufruite del servizio è possibile chiamare il numero 3517940443, scrivere alla mail maipiuvittima@gmail.com o contattare l’associazione tramite pagina FB: https://www.facebook.com/maipiuvittima/ o sito www.maipiuvittima.it