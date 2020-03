Per condizioni meteo avverse, soppressioni nei collegamenti Laziomar con le Isole Pontine.

A causa dell’allerta vento, oggi non verrà effettuata la corsa Formia-Ponza delle 17.30 mentre domani non verrà effettuata quella Ponza-Formia delle 05.30.

​Lo comunica Astral Infomobilità.