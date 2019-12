Maltrattamenti in famiglia, arrestato 22enne

In data odierna, in Terracina , i Carabinieri del locale Nucleo Radiomobile, traevano in arresto B.C. 22 enne dimorante a Terracina, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il prevenuto all’interno propria dell’abitazione, per futili motivi, aveva offeso, minacciato e aggredito la propria madre, che da tempo maltrattava, cagionandole delle lesioni nonché danni psicologici.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente.