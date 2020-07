“La nostra pazienza è giunta al termine, non siamo più disposti ad attendere ancora! Il mercato del pesce deve essere aperto e subito”. Non usa mezzi terminil’Assessore all’Economia del Mare Teodolinda Morini che interviene sulla mancata apertura della struttura che da oltre di un anno attende solo di essere utilizzata. “Non comprendiamo il ritardo che di fatto impedisce l’uso di questo mercato ittico moderno, sicuro e pienamente idoneo all’attività commerciale in questione. Chiediamo all’Autorità Portuale – prosegue Morini – di rendere immediatamente fruibile ed operativa l’area in quanto sono state esperite tutte le procedure per l’assegnazione degli stalli. Inoltre – aggiunge l’Assessore – dobbiamo garantire dignità nello svolgimento del loro lavoro agli operatori del settore e una migliore qualità della vita ai residenti del quartiere la Peschiera riqualificando parte dei marciapiedi. Sono trascorsi ormai cinque anni da quando, nel 2015, si concludeva la fase progettuale e si procedeva col bando per la realizzazione di un’opera fondamentale per Gaeta. Ad oggi però – conclude Morini – la struttura, idonea sia dal punto di vista strutturale che funzionale allo svolgimento di questa importante attività commerciale, è chiusa: perché? Una domanda che ancora una volta rivolgiamo direttamente all’Authority e che merita una doverosa risposta”.