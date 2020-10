Il Milan Club Gaeta è pronto a riaprire le porte per la nuova stagione calcistica! È infatti iniziato il tesseramento alla stagione 2020/2021 intitolato “Amore incondizionato”, due semplici parole che racchiudono tutto l’amore e la “pazzia” verso i colori rosso e nero. Nonostante la situazione del nostro paese non sia delle migliori a causa del covid, che ha bloccato anche gli accessi allo stadio, l’amore verso il Milan non ha confini e non svanisce all’improvviso, motivo per cui il Club è pronto più carico che mai ad affrontare la nuova stagione.

Il Direttivo, sensibilizzato dall’emergenza covid, ha deciso di proporre prezzi scontati per rinnovi e nuove iscrizioni. Al momento della sottoscrizione verrà consegnato il “kit del tifoso” composto da tessera del club e un bellissimo ombrello rossonero! Essere soci del Milan Club Gaeta ha anche molti vantaggi come agevolazione per le iniziative del Club quali cene, trasferte, lotterie con premi esclusivi e maglie autografate dai Campioni del Milan e prelazione per i biglietti per San Siro. Inoltre un’importante privilegio riservato a tutti i soci è la possibilità di utilizzare una scontistica personalizzata con molte attività locali. Un doppio aiuto verso i soci e i negozi del posto.

“Siamo oggi più che mai – afferma il Presidente Mirko Di Ciaccio – una realtà solida e viva che possiamo paragonare ad una fiamma che non si spegne e che continua a ardere nei nostri cuori ancor più forte dato il periodo particolare che si trascorre. Noi con il nostro calore speriamo di mantenere viva la gioia e la passione legata al tifo per i colori che più amiamo, quelli del Milan e questo deve essere trasmissione di positività per tutti come principio che consente di ripartire dalle cose sane e genuine come l’esultare e l’essere gioiosi come bambini per una passione che ci riscalda i cuori incondizionatamente da tutto e da tutti. Ecco il perché abbiamo inserito nel messaggio della nostra campagna tesseramenti il termine che più indica la passione e cioè l’amore che viene seguita solamente da quella parola che toglie tutte le condizioni e che rende a 360° il concetto del nostro amore per quei colori che ieri ed oggi più che mai ci fanno sentire attaccati ad una realtà fantastica”.

A disposizione di tutti gli interessati, per informazioni e per l’iscrizione alla stagione 2020/2021, oltre alla possibilità di contattare direttamente il presidente Mirko Di Ciaccio al numero 388-1838435, sono già in attività i centri ufficiali per il tesseramento presso “Hair Spray” in via Europa 49, “Parti con Peppe” in via Buonomo 37 e “Pizzeria del Porto” in via Bausan 40 di Gaeta.

È possibile, inoltre, inviare una mail a milanclubgaeta@gmail.com o consultare la pagina “Milan Club Gaeta” su Facebook per essere sempre aggiornati sulle news direttamente dal Club.

Viviamo insieme l’“Amore incondizionato” verso i colori più belli al Mondo!