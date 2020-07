Il 31 luglio 2020, nel corso della mattinata, in Spigno Saturnia, i militari della stazione carabinieri di Minturno, traevano in arresto un 24 enne, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Cassino, per i reati di rapina e lesioni aggravate in concorso, commessi in Formia in data 19.11.2017, per i quali dovrà espiare anni 3 di reclusione ed euro 800,00 di multa. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva trasferito presso la casa circondariale di Cassino.