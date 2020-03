Minturno, scuole chiuse per sanificazione

Nonostante sia stata ritirata l’ordinanza che stabiliva la chiusura delle scuole in tutti i comuni del Golfo, il Comune di Minturno ha disposto la sospensione delle attività didattiche per i plessi scolastici IC Emilio Scauro e IC Antonio Sebastiani per sanificazione dei locali nei giorni 4, 5 e 6 marzo 2020.