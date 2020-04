Mitrano: “Inutile polemica sull’ospedale di Formia”

“Una polemica inutile (quella del sindaco di Formia Paola Villa ndr), un derby che non ha motivo di esistere. Dobbiamo metterci nelle condizioni di unire i medici, non di dividerli”. Al microfono di Radio Show Italia 103e5, il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano, boccia il j’accuse della collega formiana e difende le scelte della ASL di Latina per quanto riguarda l’organizzazione della rete ospedaliera Covid-19.

In una lettera inviata alla direzione della ASL di Latina, il sindaco di Formia Villa ha definito “un errore madornale e offensivo” nei confronti del personale,l’esclusione del Dono Svizzero, dalla rete ‘pontina’ dei presidi ospedalieri Covid-19.