Nasce ufficialmente il partito di Fratelli d’Italia a Gaeta. Il consigliere comunale Marco Di Vasta è stato nominato portavoce comunale di Fratelli d’Italia Gaeta, mentre Antonio Strozza sarà il vice portavoce. La presentazione è avvenuta nel pomeriggio presso il Rock Garden Hotel di Gaeta, alla presenza del senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini, dell’eurodeputato Nicola Procaccini e dell’onorevole Alfredo Antoniozzi.

“La giornata di oggi sancisce ufficialmente la mia adesione in Fratelli d’Italia – ha esordito il neo portavoce Marco Di Vasta -, un percorso iniziato a gennaio 2020 quando ho lasciato il ruolo di capogruppo di Gaeta Democratica. Fratelli d’Italia è un partito che sta crescendo a livello nazionale e che sta crescendo anche in questa città, come dimostra l’ottimo andamento dei tesseramenti. Tra qualche anno potremo rappresentare la proposta di governo per Gaeta, che dovrà essere una sintesi del panorama di centrodestra della città”.

“Con Marco abbiamo iniziato un cammino da gennaio, e oggi facciamo partire un percorso politico in vista del rinnovo dell’amministrazione comunale – ha aggiunto il Senatore Nicola Calandrini -. Fratelli d’Italia sarà presente a Gaeta e lo sarà sempre, con il suo simbolo. Ho dato mandato a Marco di collaborare con Lega e Forza Italia per collaborare e capire quali saranno le prospettive su questo comune in vista delle prossime elezioni.

Oggi a Gaeta nasce anche un partito che andrà a testa alta a difendere i cittadini di Gaeta. Vicino a Marco ci sarà Antonio Strozza, e tanti amici per far crescere questo progetto politico, in una zona dove oggettivamente abbiamo avuto difficoltà a radicarci. Noi abbiamo ribaltato questa situazione e oggi cresciamo anche nel sud della provincia di Latina”.

“A Gaeta Fratelli d’Italia si sta strutturando attraverso persone di qualità – ha dichiarato Nicola Procaccini – Quando c’è qualità e quando questo si sposa con la quantità e cioè con il prendere voti, si può fare qualcosa di positivo e di rivoluzionario. A Gaeta si sta avendo qualcosa di valido sia in termini di qualità che di quantità”.

“Ringrazio Nicola Calandrini, punto di riferimento di Fratelli d’Italia in provincia, che nel momento in cui gli ho rappresentato la possibilità di conoscere Marco Di Vasta ha dichiarato entusiasmo e si è messo a lavoro per cucire questa nuova realtà che a Gaeta sta emergendo – ha concluso Alfredo Antoniozzi -. Se Fratelli d’Italia cresce nei consensi non è per ragioni estemporanee ma per scelte fatte negli anni a partire da quella di aprirsi a sensibilità diverse ma che hanno obiettivi comuni, come avvenuto qui a Gaeta. Abbiamo imboccato la strada giusta e Marco nella sua sensibilità ed intelligenza saprà cucire intorno a sé tutte le espressioni sincere che hanno per vocazione il bene comune, riconoscendosi in una matrice politica”.