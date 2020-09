“Netflix & Chill”: una piattaforma di streaming online capace di inventare nuovi modi di dire, se non veri e propri modi di vivere. Ecco cos’è Netflix.

Come se ciò non bastasse, a causa della pandemia da Covid-19 che sta affliggendo il mondo dall’inverno del 2019 e a tutte le conseguenze che essa comporta soprattutto per il mondo dell’intrattenimento e del cinema, Netflix è tra i pochi a uscirne come vincitore.

Non c’è da sorprendersi infatti se, in un mondo di lockdown e restrizioni ad assembramenti che costringono alla chiusura dei cinema e al rimanere a casa per un lungo periodo, che una piattaforma di streaming online a pagamento non possa che guadagnare dalla situazione.

Se quindi durante questo periodo vi siete ritrovati a pensare più di una volta come guadagnare a vostra volta di questo settore in espansione puntando direttamente al comprare azioni del popolare Netflix, ma non sapete come farlo o da dove cominciare; ebbene, in quel caso siete capitati nel posto giusto.

Come investire in Netflix

Per investire sulla piattaforma di streaming online più forte del mercato abbiamo a nostra disposizione diversi modi. Prima di tutto, potremmo pensare di puntare su un investimento di tipo “canonico”, diretto, ma ciò implicherebbe diverse scocciature come il dover aprire un conto di trading presso una Banca o al rivolgersi direttamente a un broker che opererà per conto nostro in una borsa valori.

Ciò però comporterà inevitabilmente una serie di spese non indifferenti. Innanzitutto, dobbiamo capire che per diventare soci azionisti di una compagnia importante, avremo bisogno di un capitale d’entrata decisamente importante.

Poi, per quanto riguarda l’importanza che avremo come soci azionari questa sarà direttamente proporzionale alla portata del nostro investimento; un investimento che in, caso di una società leader nel suo settore come nel caso di Netflix , dovrà essere supportato da cifre spropositate per la stragrande maggioranza dei nostri lettori se si vorrà avere una quota azionaria in grado di darci un certo peso nell’azienda in quanto azionisti.

Dulcis in fundo, il guadagno dell’investimento andrà di pari passo con l’andamento del titolo in borsa: se il titolo sta vivendo il suo periodo positivo, guadagneremo, ma nel momento in cui questo attraverserà un periodo negativo cominceremo a perdere tutto ciò che abbiamo guadagnato e investito fino a quel momento.

Questo però non è l’unico modo di investire sul gigante dello streaming online poiché possiamo trovare una valida alternativa negli investimenti online effettuati grazie ai CFD.

Come investire in Netflix grazie ai CFD

Come dicevamo, gli investimenti tradizionali prevedono enormi costi d’entrata e il rischio di perdere soldi a prescindere nel momento in cui il titolo finanziario Netflix vada in “rosso”. Eppure, un’altra chance di investimento e guadagno la possiamo trovare nei CFD e nel mondo del trading online.

I CFD sono un prodotto finanziario derivato la cui peculiarità sta nella possibilità di poter guadagnare non solo quando il titolo finanziario (Netflix, in questo caso) salirà in borsa, ma anche quando questo comincerà a scendere. Inoltre, investire grazie ai CFD non è solo diventato facile grazie alle piattaforme di trading online offerte da diversi broker online, ma è anche economico.

Ciò che ci basterà fare sarà aprire un account e un conto con un broker online certificato in grado di darci tutte le garanzie del caso a livello legale e burocratico. Stiamo parlando principalmente di dover controllare che questi abbiano tutte le autorizzazioni, licenze e certificati necessari per poter operare in Europa (vedi ad esempio i certificati CySEC e CONSOB).

Una volta accertatosi di ciò potremmo procedere e cominciare a investire su Netflix praticamente quando vogliamo e come vogliamo: il potenziale del trading online sta infatti anche nella tecnologia che essa sfrutta, legata strettamente a tutti quegli strumenti IT che oramai la fanno da padrona nella nostra era IT come computer e smartphone.

Ciononostante, ci preme concludere sottolineando che tutto questo non è comunque esente da pericoli: nonostante le potenzialità del trading online e dei CFD, questi non ci schermano dalla possibilità di poter perdere tutto il nostro investimento in un attimo a causa dell’enorme instabilità che caratterizza i mercati finanziari.