Lunedì 26 e martedì 27 resterà chiuso il plesso della Scuola Media Mattei, in quanto saranno attuate procedure di sanificazione dovute al riscontro di un ragazzo di terza media positivo al Covid. Il link epidemiologico è familiare, pertanto la Asl ha già messo in atto tutte le procedure per la tracciabilità. Inoltre il dirigente scolastico insieme alla Asl organizzeranno i tamponi per i ragazzi della classe coinvolta, i professori ed i collaboratori scolastici. Gli alunni torneranno a scuola mercoledì 28 ottobre, tranne i ragazzi della classe coinvolta. Precisiamo che lunedì 26 riaprirà la scuola dell’infanzia di Castagneto e la classe di seconda elementare della scuola Giovanni Pascoli sempre di Castagneto. Continua il monitoraggio e lo screening dei ragazzi, insegnanti e collaboratori scolastici, della scuola Dante Alighieri che in queste ore si stanno sottoponendo al tampone. Pur aumentando il numero dei cittadini positivi, registriamo che più del 90% sono a casa, quasi tutti asintomatici, in attesa di negativizzarsi. Con estrema attenzione e rispettando distanze e regole, andiamo avanti.

Il Sindaco

Paola Villa