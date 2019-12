Occupa abusivamente un locale: Denunciato

In data 23 dicembre 2019, in Terracina, i militari del norm deferivano in stato di liberta’ un 39enne del luogo, per “occupazione di edifici” e “ danneggiamento”.

Il prevenuto, dopo avere praticato un foro alla parete perimetrale di un locale adibito a sala conferenze, sito all’interno di un edificio di proprieta’ dell’azienda territoriale per l’ediliza residenziale (ater) di Latina, si introduceva all’interno occupando abusivamente il locale.