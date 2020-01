Open Day al Nautico di Gaeta

Dopo il successo degli Open Days di dicembre, un nuovo appuntamento è stato fissato per sabato 11 Gennaio 2020, dalle ore 16 alle 18,30. L’Istituto Nautico “Giovanni Caboto” di Gaeta ha organizzato l’incontro “Vedere… oltre”, rivolto a studenti e genitori di ogni età per salpare l’ancora e viaggiare e conoscere le tante opportunità che la nostra scuola offre.

Si potranno visitare i laboratori ed assistere a dimostrazioni sul campo, attraversare la sala macchine di una nave, con i visori di realtà virtuale, comandare dalla plancia le manovre, nel Simulatore di navigazione e alzare lo sguardo alla volta celeste, nella sala del Planetario.

Il Nautico di Gaeta si apre per far conoscere il proprio percorso di studi e tutte le offerte culturali e formative che l’istituto porta avanti da tempo: progetti con il CNR, Erasmus plus, Stage linguistici, Pon e le molteplici attività extracurriculari. Studenti e docenti dell’istituto scolastico accoglieranno i visitatori e illustreranno prospettive reali e orizzonti possibili per costruire il loro futuro.

Infine, il 13 gennaio e il 17 gennaio dalle ore 9 alle ore 12:45 si svolgerà la Giornata dello Studente. Chiunque vorrà può passare una intera giornata presso il Nautico facendo il navigante per un giorno. Per prenotazioni telefonare al numero 0771/460047.

Per info: www.istitutocaboto.edu.it