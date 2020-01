Open day, porte aperte all’I.C. Pollione di Formia

Continuano gli Open Day e l’I.C. Pollione di Formia apre le porte a futuri studenti e genitori per presentare la propria offerta formativa.

Due le date in programma presso la scuola secondaria di primo grado di Via Emanuele Filiberto: la prima, sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 16:00, durante la quale si terrà un incontro con i professori, mentre, per domenica 26 gennaio 2020 è prevista la visita dell’intera struttura dalle ore 10:00 fino alle ore 12:00.

Ampliamento dell’offerta formativa proposta per la scuola soprattutto per quanto riguarda progetti curricolari ed extracurricolari, nota distintiva dell’istituto scolastico.

Tra le proposte curricolari l’iniziativa “Erasmus+ eTwinning”, il coinvolgimento degli alunni in giochi sportivi studenteschi, il programma “Frutta nelle scuole”, progetti legati a teatro, arte, cinema e molto altro.

Altrettanti sono i corsi extracurricolari offerti dalla struttura, quali di latino, di informatica, di musica e chitarra, di arte e pittura, giochi sportivi, potenziamenti di lingue quali Trinity, Cambridge, Delf e Dele ed anche di partecipazione al giornalino scolastico.

Inoltre l’Istituto si distingue nel sostenere il processo formativo di ogni studente con il fine di valorizzare aspetti quali l’accoglienza, la collegialità, l’integrazione, la flessibilità organizzativa e le competenze.

Per maggiori info: http://www.icpollione.it/web/2-non-categorizzato/1767-vi-aspettiamo-per-visitare-la-nostra-bellissima-scuola

di Maddalena Zallo