La Storia torna a rivivere a Gaeta, Formia, Itri e Minturno, da giovedì 13 a domenica 16 febbraio con “Pagine di Storia: Sui passi dei Borbone”, il brand ideato dalla delegata alla Cultura del Comune di Gaeta Maria Pia Alois e che in inserisce in un progetto culturale più ampio che tocca la promozione turistica della città e la politica di marketing territoriale fortemente voluta dall’Amministrazione Mitrano. Una rassegna storico-culturale promossa dal Comune di Gaeta, con l’Alto Patrocinio della “Real Casa di Borbone delle Due Sicilie”, ANCCI – Associazione Nazionale Cavalieri Costantiniani Italiani, con il Patrocinio dei Comuni di Formia, Itri, Minturno, Confcommercio Lazio-Sud Gaeta, Circolo Svizzeri Roma; un evento promosso dal Movimento Neoborbonico, Associazione “Terraurunca”, in collaborazione con Pro Loco Gaeta, Associazione Culturale Webprogens, Comitato “Luigi Giura” ed il “Museo del Fronte e della Memoria”.

“Pagine di Storia: sui passi dei Borbone” si inserisce a pieno titolo tra gli eventi che da diversi anni vengono organizzati a Gaeta per rivivere il periodo pre e post unitario. La presentazione dell’evento è avvenuta nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta venerdì 7 febbraio in aula consiliare.

Questo il programma della III edizione di “Pagine di Storia: sui passi dei Borbone”.

GIOVEDI 13 – FORMIA

Torre di Mola, ore 17

Mostra medaglia “Uomini illustri delle Due Sicilie” dalla collezione Di Rauso

A cura del Centro Studi SA Formia

La mostra sarà visibile da giovedì a domenica dalle 16 alle 19

VENERDI’ 14 – GAETA

Ore 9, Batteria “la Favorita”, inaugurazione Mostra “Sui passi dei Borbone” a cura del “Museo del fronte e della Memoria”

SEZIONE I

Ore 17:30, Hotel Serapo – Sala Verde.

“LIBRI DALLE DUE SICILIE”, la prima rassegna di libri dal Sud e per il Sud a cura di Alessandro Romano e Gennaro De Crescenzo. Saranno presentati i libri degli autori presenti.

Nadia Verdile, “Michelina Di Cesare”; Cosimo De Gioia, “Don Massimo Cuofano: discorsi duosiciliani”; Liliana Stea, “Perdonate, signore, questa è la mia patria” (Perché siamo come siamo); Carlo Capezzuto, “La questione meridionale”; Mario Bellotti, “Il senso di una storia”; Gennaro Avano, “La minestra è maritata”; Luciano Rotolo, “Francesco II di Borbone”; Mauro Mercuri, “La Coccarda Rossa”; Lucio Militano, “Due Sicilie e Americhe”; Paolo Izzo, “Oscar De Poli: viaggio nel Regno di Napoli”; Antonio Boccia, “Le spedizioni dei volontari per Garibaldi”; Federica Giaccio, “I Borbone: percorso storico e artistico da Caserta ad Aversa”; Gianandrea De Antonellis, “Elogio funebre di Ferdinando II di Mons. Petagna”; Giuseppe Gangemi, “La falsa scienza di Cesare Lombroso.

Ore 20:30 Cena conviviale e, a seguire, Tombolata Storica Napoletana con premi in prodotti Compra Sud a cura di Davide Brandi e “I Lazzari”

SABATO 15

Ore 9:30 Hotel Serapo – 10 Porta Carlo III

Passeggiata nella Gaeta borbonica. A cura di Ass. Terraurunca

Partecipazione gratuita

Ore 10 Hotel Serapo – Partenza in Pulmann

Visita Museo del Brigantaggio di Itri

Degustazione prodotti tipici. Rientro a Gaeta in Pulmann

Costo ingresso museo 3€

Ore 15 – Inizio dei lavori sul tema

“PRIMATI ED EROI DELLE DUE SICILIE DAL PASSATO AL FUTURO”

Progetti e attività :

– Comitati Due Sicilie (Fiore Marro)

– Il Ponte sul Garigliano (Comitato Luigi Giura)

– Presentazione del Quotidiano Napoli a cura di Alessandro Migliaccio

– Il progetto “Pietrarsa e Secondigliano”, Cpia, Secondigliano (Maria Antonietta Terlizzi)

– Presentazione del “Progetto Compra Sud” a cura della Fondazione Il Giglio

– Presidente Trebbi – Circolo Svizzeri di Roma (Il sacrificio degli svizzeri a Gaeta)

SEZIONE III – Ore 16:30 Hotel Serapo

Alla presenza di SAR la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie

Inno cantato da Coro Real Cappella Capolitana

Saluti Prof. Ciufo. Segretario naz. ANCCI

Saluto Sindaco di Gaeta e Sindaci del Golfo

Premio nazionale “Don Paolo Capobianco per la quistione meridionale”

A cura di Ass. Terraurunca, Ass. Webprogens

SEZIONE IV – Ore 17.30 Hotel Serapo

Il convegno

– Prof. Gennaro De Crescenzo (I primati del Regno delle Due Sicilie: proiezione-immagini).

-Daniele E. Iadicicco (Presentazione pamphlet “CADUTI PER LA PATRIA” L’elenco dei caduti dell’Assedio di Gaeta e della Battaglia di Mola) ; – Gigi Di Fiore (presentazione del nuovo libro “NAPOLETANITÀ”); Alessandro Romano (“Piccoli grandi eroi di Gaeta”); – Pino Aprile (“Eroi del passato, eroi del presente”).

Ore 21:30 Sezione Musica ed identità

Concerto musica popolare BRIGANTI DELL’APPIA

A cura del capobrigante Moskitti

DOMENICA 16

SEZIONE V – La Memoria, la Tradizione, la Fede

Ore 9:30 Santa Messa presieduta da SE Mons. Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta. Presso il Santuario di San Francesco.

Ore 11:30 BATTERIA Favorita – GAETA RESISTE ANCORA

Alzabandiera con la Bandiera pellegrina donata dalla fondazione Francesco II

Cerimonia dei Fiori : verranno ricordati uno ad uno, con un fiore, tutti i bambini scomparsi durante l’Assedio. Sottofondo musicale Scuola Carducci di Gaeta.

Ore 15:30 MINTURNO – Visita guidata gratuita

PONTE REAL FERDINANDO a cura del comitato Luigi Giura