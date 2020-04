Pasquetta ai tempi del Covid-19. La situazione live dalle webcam

Pasquetta 2020 – il Lunedì dell’Angelo è il giorno successivo alla Pasqua: è chiamato così perché in questo giorno si ricorda l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al Sepolcro.

Civilmente il lunedì dell’Angelo è un giorno festivo, introdotto dallo Stato italiano nel dopoguerra.

Nel nostro paese si trascorre insieme con parenti o amici con una tradizionale gita o scampagnata che purtroppo quest’anno non ci potrà essere a causa delle restrizioni anti Coronavirus.

In tempi normali le città del golfo con queste belle giornate sarebbero state invase da tanti turisti e locali.

Questa invece la situazione dal vivo dalle spiagge e dal centro di Gaeta.





