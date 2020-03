Si è avvicinato ai poliziotti spiegando che non non aveva la mascherina e, quindi, non poteva entrare nel supermercato per fare la spesa.

Gli agenti lo hanno subito rassicurato e gli hanno regalato una delle mascherine chirurgiche che avevano all’interno della volante.

Un bel gesto di solidarietà da parte delle forze dell’ordine impegnate quotidianamente per far rispettare le misure restrittive del governo.

“La sua gioia ci ripaga di ogni sforzo. Piccoli gesti che regalano forti emozioni”