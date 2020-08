Nel corso della decorsa notte, 6 agosto 2020, in Ponza, i Carabinieri della locale stazione deferivano in stato di libertà all’a.G. un 43enne, il quale, durante un controllo eseguito dai militari in un locale dell’isola, per verificare l’osservanza delle norme c.d. Anti-covid, ostacolava l’identificazione di 4 ragazze che si trovavano all’interno del medesimo locale e che, approfittando della sua condotta, riuscivano ad uscire e ad allontanarsi.

Comunicato Stampa