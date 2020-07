Il 28 luglio 2020, nel corso della mattinata, in Ponza, i militari della locale Stazione Carabinieri, al termine d’indagine, deferivano all’a.g. in stato di libertà un 63 enne tunisino riconosciuto quale autore delle lesioni personali e delle minacce, scaturite per futili motivi, in danno di una coppia di giovani, nella nottata del 26.07.2020.