Prima minaccia la propria madre e poi aggredisce i Carabinieri intervenuti. Denunciato

Il 01 Febbraio 2020, i Carabinieri della stazione di Norma hanno denunciato in stato di libertà un 46enne del luogo poiché ritenuto responsabile dei reati di “violenza e minaccia a un pubblico ufficiale” “lesioni personali”.

Il predetto, alle precedenti ore 21:00, in stato di alterazione psico – fisica aveva dapprima minacciato la madre convivente e poi aggredito (strattonandoli violentemente procurando delle lesioni) i Carabinieri che erano intervenuti in supporto del personale medico che stava effettuando il t.s.o.