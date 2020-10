In data 12.10.2020, i militari della stazione carabinieri di S.S. Cosma e Damiano hanno deferito in stato di libertà per reato di “guida in stato di ebbrezza alcolica” un 50enne della provincia di Frosinone, poichè, a seguito di accertamenti medici effettuati presso l’ospedale civile di Formia, ove era stato trasportato dopo un sinistro stradale causato con la propria autovettura in data 03.10.2020, risultava positivo con tasso alcolemico pari a 1,00 g/l.