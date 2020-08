In data 16 agosto 2020, i militari locale stazione carabinieri di Sabaudia, al termine dei rilievi per un sinistro stradale, deferivano in stato di irreperibilità per i reati di “omissione di soccorso e lesioni personali stradali” un 48enne domiciliato in Terracina.

Nella circostanza il prevenuto, alla guida di un’autovettura effettuava una manovra imprudente collidendo con altra autovettura condotta da una donna di 33 anni che, a seguito dell’impatto, riportava “contusioni multiple” giudicate guaribili in gg. 10.

Il predetto denunciato,dopo il sinistro, abbandonava il mezzo dileguandosi e rendendosi irreperibile.