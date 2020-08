Lo scorso fine settimana di Ferragosto è stato particolarmente impegnativo sotto il profilo della sicurezza pubblica, con la Polizia di Latina che ha attuato una importante intensificazione dei servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione ai comuni costieri, per una incisiva azione di contrasto al fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani e per verificare il rispetto delle vigenti misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, gli Agenti del Commissariato di Terracina hanno chiuso il cerchio nei confronti di G.R., cittadino algerino responsabile di tentato omicidio, al termine di una meticolosa attività di indagine.

I fatti si sono svolti nel noto quartiere “capanne”, più volte segnalato per episodi di degrado, dove lo scorso giugno scoppiò una rissa tra stranieri di etnie diverse. Nella circostanza uno dei corrissanti, brandendo un lungo coltello, aveva attinto in varie parti del corpo un altro straniero. Gli immediati elementi raccolti nel corso di un accurato sopralluogo ad opera della Polizia scientifica consentirono, unitamente alle indagini condotte dagli investigatori del Commissariato di P.S. di Terracina, di indirizzare le ricerche sul cittadino straniero. È stato inoltre accertato anche una seconda aggressione da parte dello stesso cittadino algerino ai danni di un commerciante di nazionalità bengalese in Italia, colpevole di essersi intromesso tra opposti contendenti di una rissa. Alla luce delle violente e reiterate condotte dello straniero, sommate alla concreta possibilità che potesse commettere fatti analoghi, hanno indotto il G.I.P. del Tribunale di Latina ad emettere specifica ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai poliziotti del Commissariato di Terracina. L’uomo è attualmente ristretto presso la casa Circondariale di Latina.

Anche a Cisterna di Latina la festività di Ferragosto ha prodotto esiti di natura giudiziaria, con gli uomini del Commissariato di P.S. che, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno tratto in arresto O.G., cittadino nigeriano di anni 40, responsabile di lesioni personali e rapina. Gli eventi si sono concretizzati a Cisterna verso le ore 01.15 di domenica 16 agosto, quando gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale sono intervenuti a seguito di segnalazione di un uomo che stava malmenando una donna. Al momento dell’intervento l’uomo si era dileguato, ma subito dopo catturato presso l’abitazione di un conoscente. È quindi emersa una storia di vessazioni e prepotenze subìte dalla malcapitata donna, nel corso delle quali l’uomo la ingiuriava e colpiva, anche con calci, impossessandosi sempre del suo telefono cellulare per impedirle di chiedere aiuto.

Le immediate risultanze investigative hanno consentito di raccogliere sufficienti elementi investigativi probanti la colpevolezza dell’uomo, il quale è stato tratto in arresto.

Ancora a Terracina sono stati sequestrati 17 Kg di fuochi d’artificio, pronti per essere esplosi nella serata del 14 u.s., in spregio allo specifico divieto emesso dal Sindaco f.f. di Terracina.

Durante il fine settimana sono state controllate oltre 450 persone, 200 veicoli e sono state elevate 160 contestazioni per violazioni al Codice della Strada.

Infine i poliziotti impiegati nel litorale Fondi – Sperlonga a bordo di acquascooter hanno sanzionato un sub, munito di fucile, il quale esercitava l’attività di pesca subacquea all’interno della fascia di sicurezza, ovvero in zona riservata alla balneazione a circa 150 mt. dalla battigia.

I controlli hanno interessato inoltre i complessi industriali, le periferie ed ai centri abitati, con il prezioso contributo delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato