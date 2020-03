“Resto a casa e disegno Dante”, la proclamazione dei vincitori

Il Coronavirus ferma le persone, ma non il tempo, dunque né le ricorrenze, né tanto meno le iniziative. Il 25 marzo, si è tenuto il “Dantedì”, la giornata nazionale dedicata al grande autore della “Divina Commedia”, Dante Alighieri, e – con questo spirito – per l’occasione il raggruppamento temporaneo di associazioni “Sinus Formianus” ha indetto il concorso “Resto a casa e disegno Dante”, in condivisione con il Comune di Formia. Aperta a tutti i bambini dai 5 ai 10 anni, l’iniziativa dedicata al “Sommo Poeta” – a partecipazione gratuita – ha messo a disposizione dieci disegni, tra cui sceglierne tre da riprodurre, colorare ed inviare, rigorosamente on line, ovvero tramite mail o le piattaforme whatsapp e facebook.

Sono ben 166 i disegni pervenuti da tutta Italia al termine del 24 marzo e saranno tutti pubblicati sulla pagina social facebook dell’associazione – sinus.formianus – e sul sito della stessa, a gruppi da dieci. I vincitori, proclamati dalla giuria composta dalla presidente l’illustratrice Alessia Sagnotti e da Lucia Lo Russo (Accademia delle Belle Arti, specializzata in”Danten Studies”), dall’archeologa Luisa Di Pastena e dall’archeologa Michela Di Meola, sono – a pari merito – Luisa D’Amore, Matilde Tomao e Domenico Piero Strangis.

“E’ stato molto arduo per noi della giuria valutare adeguatamente tutti i 166 lavori che ci sono pervenuti.

Ogni disegno – ha commentato, a margine della scelta, la giuria – era speciale, ma per questi primi tre abbiamo voluto premiare in special modo l’originalità nell’esecuzione e l’impegno mostrato nel realizzarli. Il nostro giudizio, anche per gli altri dieci disegni selezionati, è stato mosso dalla più nobile intenzione di promuovere l’arte anche e soprattutto nei bambini che hanno bisogno di potersi esprimere liberamente e divertirsi imparando sempre cose nuove”.

Dieci sono le menzioni speciali che la giuria ha assegnato, rispettivamente a Virginia Basso, Lorenzo Ciliberti, Ruth Condello,Mattia Forgetta, Ivan Perron, Roberta Livigni, Giulia Magello,Marica Paternoster, Michelangelo Pietronero e Asia Sofia Mattaroccia.

I 3 vincitori riceveranno dei libri per bambini ed un set completo di giochi di magia, ma per tutti i partecipanti ci sarà l’attestato di partecipazione da poter stampare ed incorniciare; la sola adesione all’iniziativa, infatti, secondo i promotori, è già di per sé una vittoria, che sarà comunque evidenziata anche dal riconoscimento di un ingresso omaggio, chiaramente esteso anche ai genitori, al Cisternone romano, sito nel quartiere di Castellone, a Formia, da ritirare direttamente alle casse del sito archeologico, non appena sarà aperto e fruibile.

“Ringrazio il Sinus Formianus per aver condiviso l’iniziativa con il Comune di Formia – afferma il vice- sindaco, nonché assessore alla Cultura, Carmina Trillino – perchè il senso di appartenenza e di coinvolgimento fa vincente una comunità. L’omaggio a Dante Alighieri è riconoscersi in un sentimento nazionale, in un Paese, l’Italia, che vincerà questa sfida e sarà ancora più unica e protagonista di bellezza; ma il grazie più grande va a tutti i giovani partecipanti cui affidiamo la narrazione del nostro futuro”.