In data 13 luglio 2020, in san felice circeo (lt), nelle acque antistanti il porto, il personale del nucleo subacquei cc di roma, in ossequio a quanto disposto dalla soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di frosinone, latina e rieti, unitamente ad un funzionario archeologico, rinveniva, ad una profondità di nove metri, n. 1 anfora di epoca romana ( lunghezza 98 cm – circonferenza 102 cm – diametro imboccatura 24 cm), risalente all’ultimo secolo a.c. e primo secolo dopo cristo.

il reperto, veniva recuperato e affidato al delegato alla cultura del comune di san felice circeo.