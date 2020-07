La Polizia di Stato di Latina ha denunciato per rissa quattro stranieri di nazionalità romena che la scorsa notte, intorno a mezzanotte e mezza, si sono picchiati in piazzale Prampolini a Latina davanti a numerosi astanti presenti nei pressi di alcuni locali della zona.

La Volante dell’U.P.G.S.P., intervenuta dopo varie segnalazioni al 113, è riuscita ad individuare e fermare due romeni a bordo di una Audi, proprio davanti lo stadio comunale: si erano poco prima picchiati con un loro connazionale – che aveva risposto per le rime ad alcuni pesanti apprezzamenti rivolti all’indirizzo della moglie – a sua volta spalleggiato da un quarto romeno.

Gli stranieri, tutti residenti tra Latina e Cisterna, sono noti alla Polizia poiché gravati da precedenti di polizia; per l’episodio di questa notte, sono stati denunciati in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.