Roma-Napoli via Formia: circolazione sospesa per rinvenimento di una persona deceduta

Traffico ferroviario in tilt sulla linea Roma – Napoli via Formia dalle ore 5.25 di questa mattina per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito del rinvenimento di una persona deceduta tra Casoria ed Aversa.

ore 11.00

Il traffico è tornato regolare.

I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti.

Treni direttamente coinvolti:

IC 510 Salerno (6:26) – Torino Porta Nuova (17:40)

IC 701 Roma Termini (6:26) – Taranto (12:55)

IC 723 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:25)

ICN 797 Torino Porta Nuova (21:25) – Salerno (10:50)

ICN 799 Torino Porta Nuova (21:55) – Salerno (9:11)

R 19056/26211 Napoli Centrale (6:00) – Benevento (7:50)

R 26004 Napoli Centrale (6:42) – Villa Literno (7:25)

R 2379 Roma Termini (6:56) – Napoli Centrale (9:50)

R 12357 Formia Gaeta (7:52) – Napoli Centrale (9:13)

R 26008 Napoli Centrale (8:42) – Villa Literno (9:25)

R 24310 Caserta (9:18) – Napoli Centrale (10:06)

R 26798 Napoli Centrale (9:25) – Villa Literno (10:10)

R 26010 Napoli Centrale (9:42) – Villa Literno (10:25)

R 7996 Napoli Centrale (9:55) – Aversa (10:19)

Treni cancellati:

IC 582 Salerno (5:28) – Roma Termini (8:34)

R 26004 Napoli Centrale (6:42) – Villa Literno (7:25)

R 24305 Napoli Centrale (9:06) – Caserta (9:55)

R 12355 Formia Gaeta (6:37) – Napoli Centrale (8:00)

R 26015 Villa Literno (8:05) – Napoli Centrale (8:51)

R 26007 Villa Literno (8:40) – Napoli Centrale (9:23)

R 7997 Aversa (10:35) – Napoli Centrale (11:02)

R 24312 Caserta (10:56) – Napoli Centrale (11:44)

Treni parzialmente cancellati:

R 12351 Formia Gaeta (5:05) – Napoli Centrale (6:23): limitato a Aversa (5:58)

R 12352 Napoli Centrale (5:31) – Formia Gaeta (6:50): origine da Aversa (5:55)

R 12353 Formia Gaeta (6:03) – Napoli Centrale (7:25): limitato a Aversa (6:57)

R 24304 Caserta (6:18) – Napoli Centrale (7:09): limitato a Aversa (6:38)

R 12364 Napoli Centrale (7:00) – Formia Gaeta (8:12): origine da Aversa (7:17)

R 2377 Roma Termini (5:31) – Napoli Centrale (8:12): limitato a Aversa (7:44)

R 24302 Caserta (5:55) – Napoli Centrale (6:45): limitato a Aversa (6:16)

R 24306 Caserta (6:49) – Napoli Centrale (7:39): limitato a Aversa (7:09)

R 24301 Napoli Centrale (7:06) – Caserta (7:55): origine da Aversa (7:32)

R 24303 Napoli Centrale (8:06) – Caserta (8:55): origine da Aversa (8:32)

R 24308 Caserta (8:06) – Napoli Centrale (9:00): limitato a Aversa (8:26)

Treno instradato su percorso alternativo da Napoli Centrale a Villa Literno via Caserta, con maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti:

R 37324/78390/2382 Napoli Centrale (6:20) – Roma Termini (9:03)

Treni instradati su percorso alternativo da Napoli Centrale a Caserta:

R 19056/26211 Napoli Centrale (6:00) – Benevento (7:50)

R 26210/37509 Benevento (6:05) – Napoli Centrale (7:47)

Treni instradati su percorso alternativo da Napoli Centrale a San Marcellino via Cancello:

ICN 1960 Siracusa (21:45) – Roma Termini (9:51)

R 19092/19140/2384 Napoli Centrale (8:20) – Roma Termini (11:04)

ore 9.30

Il traffico è in graduale ripresa.

In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale.

ore 8.30

Il traffico è ancora fortemento rallentato.

In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale.

Seguono aggiornamenti.

ore 7.20

