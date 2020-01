Ruba vestiti in un centro commerciale, arrestato in flagranza

Il 20 gen 20, alle ore 17:00, in Aprilia , presso un centro commerciale, i militari del locale norm, nell’ambito di attività volta alla prevenzione ed al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un cittadino georgiano 30 enne, in Italia senza fissa dimora, individuato mentre si appropriava di capi di vestiario del valore complessivo di € 150.