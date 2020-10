In data 26 ottobre 2020 i carabinieri della tenenza di Fondi, nell’ambito di attività di controllo del territorio, identificavano e deferivano all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà, per concorso nel reato di furto aggravato, due persone ritenute responsabili del furto di generi alimentari presso un supermercato sito in quel centro.

La merce, del valore di euro 95, è stata restituita al proprietario.