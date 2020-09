Si è tenuto presso la struttura di Corso Italia l’Open Day 2020 organizzato dal Gaeta Sporting Club 1970 ed il Gaeta Handball 1984 denominato “Salviamo la pallamano gaetana”.

Un progetto che oltre a voler fortemente salvare la pallamano biancorossa, creando nuove leve, vede all’interno anche l’idea del “Gioca e Viaggia con noi”, ovvero concludere il percorso sportivo a fine anno con un viaggio all’estero per partecipare ad un torneo internazionale, viaggiare, scoprire nuove realtà, città, usi, costumi, tradizioni, cibo e tutto ciò che racchiude la bellezza del viaggio in sè.

Soddisfatti Franco Antetomaso,Antonio Viola ed il resto dello staff biancorosso che, dopo la mattinata burrascosa, ha visto splendere il sole e tanti ragazzi e ragazze accorrere poi all’Open Day, per scoprire la validità del progetto, divertirsi con i vari educatori ed allenatori, conoscersi e praticare pallamano in piena sicurezza, rispettando tutte le norme anti-covid emanate da governo,regione,comune e Figh.

Bella l’atmosfera creata tra genitori sorridenti e soddisfatti nell’assistere all’evento, da Marco Mottola che ha deliziato tutti con musica ed un’invasione di biancorosso con palloncini e nastrini ad abbellire la struttura e da tutto lo staff che ha saputo coinvolgere i piccoli atleti.

Coach Antonio Viola al termine della manifestazione:”Possiamo davvero essere soddisfatti, siamo andati oltre le aspettative e non mi aspettavo un gruppo di ragazzi e ragazze soprattutto viste le incerte condizioni metereologiche. Stiamo ripartendo, lo stiamo facendo con forza, passione e tantissimi sacrifici. Per creare un futuro solido, bisogna ripartire dai più piccoli e vogliamo riuscirci con tutte le nostre forze possibili ed immaginabili”.