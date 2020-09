⚠️ATTENZIONEIL COMUNE NON HA AUTORIZZATO NESSUNO a contattare i cittadini.Il Comune NON ha scelto 32 famiglie a cui… Pubblicato da Comune di Santi Cosma e Damiano su Mercoledì 23 settembre 2020

“ATTENZIONE! IL COMUNE NON HA AUTORIZZATO NESSUNO a contattare i cittadini.Il Comune NON ha scelto 32 famiglie a cui dare una scatola contenente materiale religioso dietro pagamento di una certa somma. Siamo stati informati che qualche truffatore, spacciandosi per dipendente Comunale, sta girando per le abitazioni con l’intento di chiedere soldi. Facciamo attenzione e avvisiamo i più anziani”. Questo il messaggio del Comune di Santi Cosma e Damiano sui social. Prestare attenzione.