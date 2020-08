In data 20 agosto 2020, in Scauri di Minturno, i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Formia, nell’ambito di predisposti servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, traevano in arresto per i reati di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione”, un 32enne ed una 22enne del luogo.

Il 32enne veniva controllato a bordo della propria autovettura e trovato in possesso di 2.200 euro in banconote di vario taglio e nr. 8 assegni bancari di vario importo. le successive perquisizioni domiciliari presso le dimore di entrambi, consentivano di rinvenire complessivamente:

nr. 63 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”;

nr. 22 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”;

nr. 3 bilancini di precisione;

4.700 euro in banconote di vario taglio;

nr. 2 autovetture risultate oggetto di furto, perpetrati il 04.07.2020 ad Itri ed il 26.05.2020 a Frattamaggiore (Na);

nr. 36 punzoni metallici per incidere su superfici metalliche.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, venivano condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’a.g.