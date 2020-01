Scauri di Minturno, denunciato per furto aggravato e rifiuto dell’accertamento dello stato di ebrezza alcolica

A Scauri di Minturno, a seguito di specifica attività d’indagine, i Carabinieri del locale ​N.O.RM. – Sezione Radiomobile – deferivano in stato libertà una persona poiché durante un controllo dei militari operanti, il prevenuto, alla guida dell’autovettura, si trovava fermo al centro della carreggiata della SS. Variante Appia nel Comune di Minturno, creando pericolo a se stesso nonché agli altri utenti. Una volta posta l’autovettura in sicurezza, i Militari rilevavano che il guidatore era in evidente stato di ebrezza alcolica e da ulteriori riscontri l’autovettura era regolarmente denunciata.

Durante le verifiche lo stesso si rifiutava di farsi sottoporre ai dovuti prelievi sanitari per l’accertamento dello stato di ebrezza.