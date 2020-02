Senza biglietto sull’autobus aggredisce il controllore: denunciato 26enne

In data 13 febbraio 2020, i militari della locale stazione Carabinieri di Scauri denunciavano in stato di libertà un 26enne del luogo, per i reati di “resistenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio”.

Il predetto, mentre si trovava a bordo di autobus di linea della società co.tra.l. veniva sorpreso da personale addetto al controllo senza essere in possesso del regolare biglietto di viaggio. Veniva quindi invitato a regolarizzare la sua posizione ed iniziava ad inveire contro l’incaricato di pubblico servizio aggredendolo fisicamente e procurandogli lesioni giudicate guaribili in gg. 7 dal pronto soccorso dell’ospedale civile “Dono Svizzero” di Formia.