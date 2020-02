Serie C Silver. Felicità Serapo, battuta anche la Virtus Velletri

Arriva la quinta vittoria nelle ultime sei gare di campionato per il Basket Serapo evidenziando il buon momento psicofisico dei ragazzi di Coach Cianciaruso. Questa sera non era affatto facile perché al ritorno di Luca Valente ed all’esordio di Varisco fa da contraltare l’assenza di Norbedo colpito da influenza; in più si affrontava una squadra, la Virtus Velletri, che attraversava un buon stato di forma che alla fine si è dovuta arrendere.

Il Basket Serapo dopo un grande inizio trova difficoltà a rispondere alle contromisure attuate da Coach Libutti e chiude sotto il primo quarto con il punteggio di 17-21. È un attimo di disagio passeggero in quanto nel secondo quarto si vede tutta un’altra squadra trascinata da Richotti e Luca Valente; il prezioso inserimento di Di Dia e l’esperienza di Varisco fanno il resto e così si va al riposo lungo con la squadra biancoverde in vantaggio con il punteggio di 41-38. Alla ripresa delle ostilità il capolavoro della squadra di Coach Cianciaruso che vola sul +10 che per lo sforzo prodotto dice poco su quello che è stato il terzo quarto biancoverde. L’ultimo quarto vive senza sussulti fino a 3′ dal termine; la squadra ospite ci prova principalmente con Marinelli e Mancini ma la squadra Gaetana risponde sempre perentoriamente dove tutti mettono un mattoncino pesante. L’uscita per falli di Antetomaso e Luca Valente e l’ultimo tentativo della squadra ospite a riaprire la gara porta quest’ultimi sul -4 ma è ormai troppo tardi: Richotti segna i due tiri liberi della meritata vittoria.