Sono 5205 persone identificate, 14 persone denunciate in stato di libertà, 500 pattuglie impiegate in stazione, 56 servizi di pattugliamento lungo linea ferroviaria, 9 contravvenzioni amministrative elevate e 6 minori rintracciati.Questo è il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nel corso della settimana scorsa, dei controlli nel “territorio ferroviario in ambito regionale”.

In particolare, nel territorio pontino, nella serata di sabato gli agenti del Posto Polfer di Formia sono intervenuti alla stazione di Minturno Scauri perché una donna di 58 anni si è arrampicata su un palo del semaforo di protezione della stazione, minacciando di lanciarsi nel vuoto. La donna che indossava un casco da motociclista si rifiutava di scendere e si è dovuto ricorrere all’intervento dei Vigili del Fuoco e personale del 118. La 58enne, già nota alla polizia, è stata denunciata in stato di liberà per i reati di interruzione al pubblico servizio e inosservanza ai provvedimenti dell’autorità.