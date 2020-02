Smembravano autovetture di valore e rubavano trattori agricoli destinati in Romania

Dalle prime ore dell’alba di oggi personale della squadra di Polizia Giudiziaria del distaccamento della Polizia Stradale di Aprilia, coaudiuvato dalla squadra di P.G. Compartimentale di Roma e sezionale di Latina, a seguito dell’attivita’ d’indagine posta in essere successivamente al fermo di P.G. operato a carico di tre cittadini rumeni in data 02 dicembre 2019, colti nella flagranza del reato di ricettazione e riciclaggio di autovetture e trattori agricoli, in Roma e Latina, davano esecuzione alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emesso dal tribunale ordinario di latina – ufficio G.I.P. A carico di tre cittadini italiani, l.C. Classe 1980 nato e residente a Roma, pregiudicato, T.M. Classe 1994, nato e residente a Roma, M.G. Classe 1968, nativo e residente nella provincia di Latina.

Quest’ultimo oltre a concorrere con gli altri sodali nel traffico di veicoli rubati, era l’usufruttuario dei diversi capannoni ove nel corso della precedente operazione di P.G. Del 02.12.2019 venivano rinvenuti i veicoli e i mezzi agricoli oggetto di furto.