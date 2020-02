Sole e mascherine, bel tempo previsto per il weekend di Carnevale

Bel tempo e sole splendente su tutte le regioni d’Italia sono previsti per il fine settimana di Carnevale.

L’alta pressione sull’Italia garantirà un weekend soleggiato e anche mite, che si protrarrà fino a lunedì.

Per meteoam, il servizio di meteorologia dell’Arenautica Militare, sul Lazio, e sul Golfo di Gaeta in particolare, è previsto cielo sereno o caratterizzato da passaggi di nubi alte e sottili; temperature in aumento: se fino sabato i valori massimi non supereranno i 12-14°C su gran parte d’Italia, da domenica cresceranno fino a 17-18°C.

Venti deboli e mari poco mossi.

