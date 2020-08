Anche quest’anno nonostante le grandi difficoltà dettate dall’emergenza da Covid-19, la “Madonna Nostra” è stata onorata come ogni seconda domenica di agosto.

I festeggiamenti non sono avvenuti come solitamente il Borgo, i cittadini ed i turisti sono abituati a vivere, ma il manto materno di Maria SS. di Porto Salvo non si è fatto mancare ai propri devoti. In una Villa delle Sirene gremita da un pubblico composto e rispettoso delle norme si è tenuta la Santa Messa sotto lo sguardo materno di Maria che ha dovuto privare il mare della sua presenza, ma non della sua benedizione. Infatti prima del suddetto rito il Parroco don Giuseppe Rosoni insieme a S.E.R. Mons. Luigi Vari ed il primo cittadino Cosmo Mitrano hanno raggiunto le acque della Peschiera per imbarcarsi e gettare come da tradizione la corona in onore di quanti non hanno fatto più ritorno verso il porto.

Al rientro sulla terraferma si è iniziata la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo e aperta dalle parole di un Mitrano emozionato il quale ricorda come nel pieno della Pandemia è stato chiesto proprio a Maria di Porto Salvo di proteggere sotto il suo manto la città di Gaeta. La preghiera è stata esaudita infatti la nostra città vanta il numero più basso di contagi nel Golfo e nella provincia di Latina, solo sei afferma il primo cittadino. Al termine della Messa prende parola Don Giuseppe Rosoni che ringrazia tutti i partecipanti militari e civili dedicando un pensiero particolare ai giovani della parrocchia che hanno fatto più di quello che potevano per rendere tale la festività e aggiunge:

“Quest’anno siamo sicuramente entrati negli annali della storia abbiamo avuto la possibilità di fare qualcosa di diverso”.

La nostra Madre Celeste ha lasciato la piazza sotto gli occhi dei fedeli che purtroppo, non hanno potuto, come da rito, riaccompagnarla in chiesa, lasciando in tutti un senso di tristezza per un anno che ha cancellato gli usi ed i costumi di un popolo. Ma a lei affidiamo la preghiera di ritrovarci per il prossimo festeggiamento di nuovo uniti lungo le strade della città e soprattutto sul mare dove il suo manto tornerà a volare accarezzato dal vento.

Gelso Gabriella