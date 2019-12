Sorpreso alla guida senza patente fugge contromano sulla Pontina: Arrestato 26enne

In data 17 dicembre 2019, i Carabinieri di sabaudia, unitamente ai colleghi della sezione radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio, traevano in arresto per il reato di “resistenza a pubblico ufficiale” un 26enne residente a Sabaudia.

Nella circostanza il predetto, mentre percorreva una pubblica via alla guida di un’autovettura con i fari spenti, alla vista dei militari operanti si dava a precipitosa fuga per le campagne limitrofe e successivamente imboccava contromano la sr 148 pontina venendo rintracciato e bloccato dai militari operanti.

L’arrestato che risultava guidare sprovvisto di titolo di guida poiche’ mai conseguito su disposizione dell’a.g. veniva collocato in camera di sicurezza in attesa rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.