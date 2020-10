Nel corso della mattinata del 13 ottobre 2020, in Castelforte, i militari della locale stazione Carabinieri e del norm-sezione operativa, nell’ambito di predisposti servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 30enne del luogo poichè, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di grammi 102,88 (centodue/88) di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, opportunamente occultata e di materiale utile per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, come disposto dall’a.g.