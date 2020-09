In data 27 settembre 2020, in sperlonga (lt), i militari dell’arma del luogo, unitamente al commissariato di polizia di gaeta (lt), identificavano e deferivano in stato di libertà per il reato di “attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione”, un 45enne del luogo.

il predetto, alla guida del proprio autocarro effettuava la raccolta di rifiuti solidi urbani senza la prescritta autorizzazione. il veicolo e il carico venivano posti sotto sequestro.