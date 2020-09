Il 3 settembre 2020, nel corso della mattinata, in SS. Cosma e Damiano, i militari della locale stazione carabinieri, a seguito di attività di controllo in materia di armi, deferivano all’a.g. in stato di libertà, per i reati di detenzione ed alterazione illegale di armi e munizionamento da guerra, un 56 enne del posto.

In particolare veniva accertato che il suddetto aveva omesso di denunciare la detenzione delle stesse nella nuova residenza a seguito di trasferimento da altro comune, avendo altresì abusivamente detenuto armi e munizioni, tra cui una bomba a mano “ananas” recante quattro fori nel corpo metallico con spoletta priva di polvere esplosiva ed alcune armi che presentavano una filettatura utile per agganciare il silenziatore.